Четвёртая жена Настасе подала на развод, потому что он содержит третью супругу

Экс первой ракетке мира румыну Илие Настасе вновь предстоит бракоразводный процесс. Его жена Бриджитт подала на развод, поскольку Настасе продолжает оказывать финансовую помощь своей предыдущей (третьей) супруге, сообщает Washington Post.



40-летняя Бриджитт Настасе — бывшая модель, продолжающая работать в индустрии моды. Пара поженилась в 2013 году.



Напомним, Настасе во время матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными Румынии и Великобритании 22 апреля был сначала удалён со скамейки запасных, а затем и вовсе выдворен за пределы корта. Причиной стало оскорбительное поведение Илие в отношении британских теннисисток и капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг.

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