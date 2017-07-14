Мугуруса разгромила Рыбарикову в полуфинале Уимблдона, В. Уильямс победила Конту

На Уимблдоне-2017 состоялись полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Первой финалисткой турнира стала испанка Гарбинье Мугуруса (14), которая отдала всего два гейма представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой — 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 64 минуты.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Соперницей испанки по финалу будет американка Винус Уильямс (10). В полуфинале она оказалась сильнее британки Йоханны Конты (6) со счётом 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».