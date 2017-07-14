В. Уильямс: попрошу Серену дать советы перед матчем с Мугурусой

Американка Винус Уильямс, обыгравшая британку Йоханну Конту в полуфинале Уимблдона со счётом 6:4, 6:2, поделилась ожиданиями от противостояния с испанкой Гарбинье Мугурусой в финале.

«Мы обе отлично играем на траве. В последний раз она встречалась с Сереной, так что я попрошу сестру дать советы. Серена всегда в моей команде, и обычно именно она играет в финалах. Но я стараюсь представлять семью Уильямс как можно лучше», — сказала Винус.

Финал Уимблдона состоится 15 июля. Победительница этой встречи войдёт в топ-5 рейтинга WTA. В случае победы Винус возглавит чемпионскую гонку WTA. Если же титул завоюет Гарбинье, то уроженка Каракаса поднимется на третью позицию, сообщает официальный сайт тура.