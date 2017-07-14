Конта: не думаю, что я сделала так уж много неправильного в матче с Винус

Британка Йоханна Конта, уступившая в полуфинале Уимблдона американке Винус Уильямс со счётом 4:6, 2:6, прокомментировала результат этой встречи. В финале соперницей бывшей первой ракетки мира будет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

«Мне было сложно найти точку опоры в этом матче. Винус невероятно уверенно лишала меня тех небольших возможностей, которые возникали по ходу встречи. Не думаю, что я сделала так уж много неправильного на корте. Нужно просто отдать сопернице должное», — приводит слова Конты официальный сайт тура.