Источник: Маррей выбирает между операцией на бедре и длительным отдыхом

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей, проигравший американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6, 13 июля провёл встречу со специалистом и в ближайшее время определится со своими планами. Уроженец Данблейна, испытывающий проблемы с бедром, либо перенесёт операцию, либо же предпочтёт длительный отдых, сообщает The Telegraph.

После матча с Куэрри Энди признался, что гордится своим выступлением, так как ему пришлось играть, несмотря на боли в бедре.

Источник сообщает, что Маррей вряд ли вернётся на корт до турнира в Монреале, который начнётся 7 августа.