Мугуруса: Винус знает, как нужно играть в финале Уимблдона

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над словачкой Магдаленой Рыбариковой в полуфинале Уимблдона со счётом 6:1, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Винус Уильямс.

«Если судить по счёту, то может показаться, что это было легко. Но я всё держала внутри. Даже если счёт 6:1, 4:1, ты не можешь быть спокойной, несмотря ни на что. Я могла вести 6:1, 5:0. Старалась сохранять настрой, ведь пока мы не пожали рук, матч не закончен.

Кончита Мартинес помогает мне справиться со стрессом на турнире, ведь это длинные соревнования, я уже долго нахожусь здесь. Один день ты играешь, другой — нет. Она прекрасно знает, как нужно готовиться, как тренироваться и что делать. Если честно, не могу сказать, что я делаю что-то новое. Но присутствие Кончиты придаёт мне уверенности, так как она побеждала здесь раньше.

Винус побеждала здесь пять раз. Она знает, как нужно играть в финале Уимблдона. Это вновь будет исторический финал», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.