С. Уильямс: я отдаю всю энергию, чтобы Винус хотела побеждать

Американка Серена Уильямс рассказала, как поддерживает свою старшую сестру Винус, которая вышла в финал Уимблдона. В решающем поединке Уильямс-старшая сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Я чувствую, что словно сама нахожусь на Уимблдоне. Мы с Винус общаемся каждый день, переписываемся, и не всегда о теннисе. Наши отношения не строятся вокруг тенниса, так что у нас всё прекрасно. Я очень скучаю по ней и с нетерпением жду её возвращения. Я отдаю всю энергию, чтобы Винус хотела побеждать и быть великой. Ощущения необычные», — цитирует Серену ESPN.