В 13:00 по московскому времени начнётся полуфинальный поединок юниорского Уимблдона, в котором сыграют финалистка юниорского Открытого чемпионата Франции 2017 года, представительница США Клэр Лю (3) и россиянка Софья Лансере.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Лю — Лансере на юниорском Уимблдоне.

Победительница этого противостояния в финале юниорского Уимблдона сыграет либо с американкой Энн Ли, либо с представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт.