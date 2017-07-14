В 15:00 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Уимблдона в женском парном разряде, в котором немка Анна-Лена Грёнефельд и представительница Чехии Квета Пешке (12) сыграют с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной (2).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Грёнефельд/Пешке — Макарова/Веснина на Уимблдоне.

Победительницы этого противостояния в финале Уимблдона сыграют либо с парой Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Моника Никулеску (Румыния, 9), либо с дуэтом Макото Ниномия (Япония) / Рената Ворачова (Чехия).