Кирьос: теннис для меня — это лёгкий способ заработать деньги

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что рассматривает теннис как возможность заработать и не ставит игру на первое место по важности в своей жизни. В рейтинге ATP уроженец Канберры занимает 20-ю строчку.

«Мне нравится тренироваться и играть с друзьями, но я не уверен, что готов на 100% отдаваться теннису. Это лишь игра, спорт. Это небольшая часть моей жизни. Я лучше буду заниматься теннисом, чем работать в ресторане. Для меня это лёгкий способ заработать деньги», — цитирует Кирьоса Tennis World USA.