Сёдерлинг более месяца тренируется с Э. Имером

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции швед Робин Сёдерлинг, объявивший о завершении карьеры в декабре 2015 года, уже более месяца тренируется со своим соотечественником Элиасом Имером, у которого пока нет тренера, сообщает Tennis World USA. При этом Имер отмечает, что Робин на данный момент является лишь его спарринг-партнёром, а не тренером.

Сёдерлинг сопровождал Имера на турнире серии «челленджер» в Бостаде, где Элиас дошёл до четвертьфинала.

Робин не выходил на корт с 2011 года из-за острой формы мононуклеоза.