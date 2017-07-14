Лансере не смогла выйти в финал юниорского Уимблдона

Российская теннисистка Софья Лансере не смогла пробиться в финал юниорского Уимблдона. В полуфинале она уступила представительнице США Клэр Лю (3) со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. Софья активно выиграла 5 очков и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету финалистки юниорского Открытого чемпионата Франции 2017 года 21 виннер и 19 неточностей.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

текстовая онлайн-трансляция матча Лю — Лансере на юниорском Уимблдоне.

В финале Лю сыграет либо со своей соотечественницей Энн Ли, либо с представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт.