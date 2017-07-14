В 17:00 по московскому времени начнётся полуфинальный поединок Уимблдона, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер (3) и представитель Чехии Томаш Бердых (11). По личным встречам впереди 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 18-6.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Бердых на Уимблдоне.

Победитель этого противостояния в финале сыграет либо с американцем Сэмом Куэрри (24), либо с представителем Хорватии Марином Чиличем (7).