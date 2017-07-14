В 18:00 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Уимблдона в миксте, в котором представитель Финляндии Хенри Континен и британка Хитер Уотсон сыграют с бразильцем Бруно Суаресом и россиянкой Еленой Весниной (2).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Континен/Уотсон — Суарес/Веснина на Уимблдоне.

Победители этого противостояния в финале Уимблдона сыграют либо с парой Джейми Маррей (Великобритания) / Мартина Хингис (Швейцария, 1), либо с дуэтом Марсело Демолинер (Бразилия) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).