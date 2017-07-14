Макарова и Веснина вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) вышли в финал Уимблдона в парном разряде, в двух сетах обыграв немку Анну-Лену Грёнефельд и представительницу Чехии Квету Пешке (12) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. На счету олимпийских чемпионок 2016 года 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков. Грёнефельд и Пешке совершили 3 двойные ошибки и сделали 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Грёнефельд/Пешке — Макарова/Веснина на Уимблдоне.

В финале Макарова и Веснина сыграют либо с парой Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Моника Никулеску (Румыния, 9), либо с дуэтом Макото Ниномия (Япония) / Рената Ворачова (Чехия).