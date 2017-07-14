С. Уильямс: за это мы и любим Энди Маррея

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс прокомментировала то, как британец Энди Маррей на пресс-конференции после матча с Сэмом Куэрри на Уимблдоне поправил журналиста, назвавшего Куэрри первым американцем в полуфинале турниров «Большого шлема» с 2009 года, тем самым проигнорировав достижения теннисисток США.

«Именно за это мы и любим Энди. Не думаю, что в WTA-туре есть хоть одна теннисистка, которая его не поддерживает. Он постоянно говорит о проблемах и правах женщин, особенно в теннисе. И он снова это сделал.

У него чудесная мама, которая сыграла важную роль в его жизни. Он очень много делает для женского тенниса. Мы любим Энди Маррея», — приводит слова Уильямс-младшей BBC.