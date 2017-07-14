Захаров не сумел выйти в полуфинал юниорского Уимблдона в парном разряде

Россиянин Алексей Захаров и представитель Чехии Онджей Штылер не сумели выйти в полуфинал юниорского Уимблдона в парном разряде, на двух тай-брейках уступив третьей паре соревнований Юрию Родионову из Австрии и чеху Михалу Врбенски со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Матч продолжался 1 час 19 минут. Захаров и Штылер два раза подали навылет и допустили две двойные ошибки. На счету Родионова и Врбенски четыре эйса и шесть ошибок на подаче.

За выход в финал Родионов и Врбенски сыграют с американцем Себастьяном Кордой и колумбийцем Николасом Меей.