Федерер вышел в финал Уимблдона и сыграет за титул с Чиличем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, получивший от организаторов Уимблдонского турнира третий номер посева, вышел в финал, в трех сетах обыграв 11-го сеяного, чеха Томаша Бердыха, со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Матч продолжался 2 часа 18 минут. Федерер 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из девяти брейк-пойнтов. На счету Бердыха девять эйсов и один брейк.

Счёт в личном противостоянии соперников стал 19-6 в пользу Федерера, пока ни разу не уступившего финалисту Уимблдона-2010 Бердыху в 2017 году.

За титул 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем (7).