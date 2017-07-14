Маррей станет первым лидером рейтинга в истории без финалов ТБШ за 52 недели

Британец Энди Маррей в ближайший понедельник, 17 июля, станет первым действующим лидером мирового рейтинг-листа с момента появления компьютерного рейтинга в 1973 году, который не принимал участия в финалах турниров «Большого шлема» в течение 52 недель.



На US Open-2016 Маррей проиграл в четвертьфинале японцу Кею Нисикори. На Australian Open-2017 он уступил в четвёртом круге немцу Мише Звереву, на «Ролан Гаррос»-2017 проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в полуфинале, а на проходящем сейчас Уимблдоне выбыл на четвертьфинальной стадии, не справившись с американцем Сэмом Куэрри. Последний на данный момент финал турнира «Большого шлема» Энди сыграл ровно год назад, победив канадца Милоша Раонича в решающем матче Уимблдона-2016.