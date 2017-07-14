Веснина и Суарес проиграли Уотсон и Континену в полуфинале Уимблдона в миксте

Финн Хенри Континен и британка Хитер Уотсон вышли в финал Уимблдона в миксте, победив вторых сеяных, бразильца Бруно Суареса и россиянку Елену Веснину, со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. На тай-брейке Веснина и Суарес отыграли один матчбол.



Матч продлился 2 часа 8 минут. Победители выполнили 14 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 14. На счету Суареса и Весниной 4 эйса, 4 двойные и 3 упущенных брейк-пойнта.



За титул Уотсон и Континен поспорят со швейцаркой Мартиной Хингис и британцем Джейми Марреем.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча:

Трансляция матча Континен/Уотсон — Суарес/Веснина на Уимблдоне