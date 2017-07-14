Куэрри: чувствую, что могу биться за титулы на турнирах «Большого шлема»

Американец Сэм Куэрри, уступивший хорвату Марину Чиличу в полуфинале Уимблдона со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7), 5:7, оценил свою игру и прокомментировал этот поединок.



«Я чувствую, что могу биться за титулы на турнирах „Большого шлема“. Когда я играю на своём лучшем уровне, то способен побеждать соперников топ-уровня. Надеюсь, я ещё сумею добиться взлётов, подобных этому. Нужно придерживаться своего стиля игры и немного добавить в агрессивности.



Марин был очень хорош. Он здорово бил и слева, и справа, заставлял меня бегать по корту. В четвёртом сете я повёл с брейком, но затем он великолепно отыграл на приёме и сравнял счёт. Это немного выбило меня из колеи. Но он играл действительно здорово. У него мало слабых мест. Я несколько раз встречался с ним и в основном проигрывал.



Он всё делает очень хорошо. Кажется, у него не очень много слабых мест. Я с ним уже несколько раз встречался, много проигрывал. Но сегодня он правда играл на очень высоком уровне», — цитирует Куэрри официальный сайт ATP.