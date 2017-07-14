Чилич: я был здорово готов психологически и провёл весь матч на высоком уровне

Хорват Марин Чилич, победивший американца Сэма Куэрри в полуфинале Уимблдона со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5, рассказал о настрое на этот матч и на финал.



«Конечно, здорово снова выйти в финал турнира „Большого шлема“. В последние недели я играл очень хорошо, что помогло мне в психологическом плане. Конечно, финал будет для меня очень значимым матчем. К счастью, я уже однажды играл в финале „Шлема“, так что, думаю, мне будет легче подготовиться к этому поединку. И если я сумею победить, это будет одним из главных достижений в моей карьере.



Психологически я был готов очень здорово. В первом сете мы оба показывали отличный, просто невероятный теннис. На тай-брейке я повёл со счётом 4:1, после чего Сэм провёл несколько очень хороших розыгрышей. Вдобавок мне не повезло с парой повторов. Но затем я собрался и уверенно действовал в непростых игровых ситуациях. Даже уступая с брейком в четвёртой партии, я перевернул ход сета, отыгрался и взял верх. Могу сказать, что я провёл весь матч на очень высоком уровне», — приводит слова Чилича официальный сайт ATP.