Жена Роддика: Энди выкинул почти все завоёванные им трофеи

Жена экс-первой ракетки мира Энди Роддика, Бруклин Деккер, рассказала, что её супруг решил выбросить почти все завоёванные им трофеи.



«У нас остался его трофей с US Open, но все остальные Энди выкинул в мусорный контейнер. Я очень сильно расстроилась. Он сделал это, когда я уехала из города на один день. Решил, что они не важны, не связаны с успехами, не характеризуют его как личность и что мне такие материальные вещи не нужны, поэтому он выбросил их. Думаю, несколько штук осталось, но они не стоят на виду», — приводит слова Деккер People.