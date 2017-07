Федерер: на US Open — 2014 Чилич сыграл против меня на нереальном уровне

Швейцарец Роджер Федерер, победивший чеха Томаша Бердыха в полуфинале Уимблдона со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4, прокомментировал эту игру и поделился ожиданиями от поединка с хорватом Марином Чиличем в финальном матче. В прошлом году Федерер обыграл Чилича в четвертьфинале Уимблдона с 0:2 по сетам, а их предыдущая встреча — в полуфинале US Open — закончилась уверенной победой хорвата в трёх партиях.



«Мне удавалось прибавлять в самые важные моменты. Я хорошо играл на тай-брейках, не поддавался панике, что очень важно в ключевых розыгрышах.



В финале я жду тяжёлого матча. В прошлом году здесь у нас был отличный поединок — а в 2014-м на US Open он сыграл против меня на каком-то нереальном уровне», — приводит слова Федерера официальный сайт US Open.