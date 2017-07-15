Федерер: мне нравится творить историю на Уимблдоне

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, как будет готовиться к финалу Уимблдона с хорватом Марином Чиличем.

«Я проведу оставшееся до финала время так, как и минувшие две недели. Я должен отдохнуть, восстановиться, выспаться и убедиться, что выйду на корт в финале, обладая энергией и всеми ресурсами для уверенной и вдохновенной игры.

Я очень взволнован. Мне нравится творить историю на Уимблдоне, потому что я люблю этот турнир. Все мои мечты сбылись, но я надеюсь здорово провести ещё один матч, чтобы выиграть этот турнир ещё раз. Я очень близок к этому, поэтому мне необходимо полностью сосредоточиться на последнем матче", — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.