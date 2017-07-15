Беккер: посоветовал бы Маррею и Джоковичу взять паузу

Экс первая ракетка мира Борис Беккер, бывший тренер серба Новака Джоковича, посоветовал британцу Энди Маррею и своему бывшему подопечному сделать перерыв в выступлениях.

«Энди должен хорошо подумать. Если он подойдёт к US Open в такой же форме, как у Уимблдону, то не выиграет турнир. Ничего страшного, если он не выступит на последнем турнире серии „Большого шлема“ в сезоне. Он не должен заботиться о рейтинге, потому что сейчас ему нужно сосредоточиться на Australian Open 2018.

Сейчас выступления в АТР очень изнурительны, поэтому тот же совет я бы дал и Новаку", — приводит слова Беккера BBC.