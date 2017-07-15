Клейстерс надела на болельщика белые шорты в матче «турнира легенд» на Уимблдоне

Четырёхкратная победительница соревнований серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс устроила шоу во время матча «турнира легенд» на Уимблдоне, в котором в паре с австралийкой Ренне Стаббс переиграла испанку Кончиту Мартинес и американку Андреа Джегер со счётом 6:2, 7:5.

Во время матча Ким перед подачей обратилась к болельщикам, спросив, как ей лучше подавать. Один из зрителей посоветовал подавать «в туловище», после чего Мартинес подошла к нему и протянула ракетку. Мужчина занял место испанки на корте, а Клейстерс сказала, что его одежда не соответствует правилам Уимблдона, и надела на него белы шорты.

Болельщик провёл на корте три розыгрыша, дважды приняв подачу Клейстерс.

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