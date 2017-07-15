Американка Винус Уильямс (10) в финале Уимблдона сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (14). Поединок начнётся в 16:00 по московскому времени. В очном противостоянии три из четырёх матчей выиграла Винус.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона Уильямс — Мугуруса.

В активе Винус семь титулов на соревнованиях серии «Большого шлема», включая пять побед на Уимблдоне, а Гарбинье является чемпионкой Открытого чемпионата Франции-2016. В 2015-м она также дошла до финала Уимблдона.