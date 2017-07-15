Мугуруса обыграла В. Уильямс и впервые стала чемпионкой Уимблдона

Испанка Гарбинье Мугуруса (14) стала чемпионкой Уимблдона, победив в финальном матче американку Винус Уильямс (10) со счётом 7:5, 6:0. В десятом гейме у Винус был двойной сетбол, но, упустив его, в итоге она проиграла девять геймов подряд.



Поединок продолжался 1 час 17 минут. Мугуруса 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, 14 раз пробила навылет, совершила 11 невынужденных и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Винус 3 эйса, 5 двойных, 17 виннерсов, 25 неточностей и 3 упущенных брейк-пойнта.



«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этой встречи.

Текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона Г. Мугуруса — В. Уильямс.

Посмотреть на реализацию матчбола Мугурусы можно в «твиттере» Уимблдона.