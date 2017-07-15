Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) сыграют с румынкой Моникой Никулеску и Чань Хаочин (9) из Тайваня в финале Уимблдона. Матч начнётся приблизительно в 20:00 по московскому времени, после мужского парного финала.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона Веснина/Макарова — Никулеску/Хаочин.

Веснина ранее дважды проигрывала в финале Уимблдона в женском парном разряде и дважды — в миксте. В 2010 году её напарницей была Вера Звонарёва, в 2015 — Макарова, для которой это пока единственный финальный матч на Уимблдоне. В миксте Елена добиралась до финала этого турнира в 2011 и 2012 годах в паре с индусами — Махешем Бхупати и Леандером Паесом соответственно. И для Хаочин, и для Никулеску это будет первый финал турнира «Большого шлема» в женском парном разряде.