В. Уильямс: я очень старалась, но Гарбинье действовала на высочайшем уровне

Пятикратная чемпионка Уимблдона, 37-летняя американка Винус Уильямс прокомментировала финал Уимблдона-2017, в котором она проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 0:6.



«Поздравляю Гарбинье, это потрясающее достижение. Ты сегодня играла великолепно. Я очень старалась, но сегодня Гарбинье действовала на высочайшем уровне. Не хватало ли мне Серены? Да, конечно, я всегда по ней скучаю. Ну а что касается меня, то я надеюсь, что у меня впереди ещё будут новые возможности», — сказала Винус во время церемонии награждения.