Мугуруса: Винус всегда была для меня примером для подражания

Испанка Гарбинье Мугуруса, обыгравшая американку Винус Уильямс в финале Уимблдона-2017 со счётом 7:5, 6:0, выразила восхищение карьерой своей соперницы и её выступлением на этом турнире.



«Я смотрела за игрой Винус с детства, она для меня всегда была примером для подражания. Я очень рада, это действительно большое событие. Первый сет стал ключевым, потому что шла равная игра и, конечно, победить в нём было очень важно. Поздравляю Винус с хорошим турниром и хочу поблагодарить всю мою команду за помощь на этих соревнованиях», — сказала Мугуруса на церемонии награждения.