Мугуруса — вторая испанская чемпионка Уимблдона после своего тренера, Мартинес

Гарбинье Мугуруса стала второй испанской чемпионкой Уимблдона в истории после её нынешнего тренера — Кончиты Мартинес. Интересно, что Мартинес, как и Мугуруса, в финале победила 37-летнюю американку, многократную чемпионку Уимблдона — Мартину Навратилову. Навратилова до этого девять раз побеждала в одиночном разряде Уимблдона, а проигравшая Мугурусе Винус Уильямс — пять.



Для Мартинес титул на Уимблдоне остался единственным на турнирах «Большого шлема». В активе Мугурусы уже есть два трофея «мэйджоров» — чуть больше года назад она выиграла «Ролан Гаррос», победив в финале младшую сестру Винус, Серену.