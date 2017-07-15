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Мугуруса — вторая испанская чемпионка Уимблдона после своего тренера, Мартинес

15 июля 2017, суббота. 18:15. Теннис

Гарбинье Мугуруса стала второй испанской чемпионкой Уимблдона в истории после её нынешнего тренера — Кончиты Мартинес. Интересно, что Мартинес, как и Мугуруса, в финале победила 37-летнюю американку, многократную чемпионку Уимблдона — Мартину Навратилову. Навратилова до этого девять раз побеждала в одиночном разряде Уимблдона, а проигравшая Мугурусе Винус Уильямс — пять.

Для Мартинес титул на Уимблдоне остался единственным на турнирах «Большого шлема». В активе Мугурусы уже есть два трофея «мэйджоров» — чуть больше года назад она выиграла «Ролан Гаррос», победив в финале младшую сестру Винус, Серену.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Гарбинье Мугуруса
Новости. Теннис
15 июля 2017, суббота
18:15 Мугуруса — вторая испанская чемпионка Уимблдона после своего тренера, Мартинес
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