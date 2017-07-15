В. Уильямс впервые в карьере проиграла сет на Уимблдоне «под ноль»

37-летняя американка Винус Уильямс, уступившая испанке Гарбинье Мугурусе в финале Уимблдона со счётом 5:7, 0:6, впервые в карьере проиграла сет на этом турнире «под ноль».



Винус дебютировала на Уимблдоне в 1997 году. На данный момент она сыграла на двадцати Уимблдонских турнирах, пропустив эти соревнования лишь однажды — в 2013-м из-за травмы спины. Уильямс пять раз побеждала здесь в одиночном разряде — в 2000, 2001, 2005, 2007 и 2008 годах. Кроме того, она шесть раз первенствовала на Уимблдоне в паре с младшей сестрой Сереной — в 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 и 2016 годах.