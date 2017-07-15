Лю победила Ли в финале юниорского Уимблдона

Американка Клэр Лю (3) стала чемпионкой юниорского Уимблдона, обыграв в финале свою соотечественницу Энн Ли со счётом 6:2, 5:7, 6:2. Отметим, что шесть из восьми четвертьфиналисток турнира были американками.



Финал продлился 1 час 46 минут. Лю 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, 22 раза пробила навылет, сделала 19 невынужденных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Ли 1 эйс, 1 двойная, 29 «виннерсов», 39 неточностей и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.



Накануне, в полуфинале, Лю уверенно победила россиянку Софью Лансере — 6:1, 6:3.