Триумфальная победа Мугурусы над Уильямс — в фотообзоре финала Уимблдона.



15 июля на корте всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в финальном матче Уимблдона, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграл Винус Уильямс и впервые в своей карьере завоевала почётный трофей.



Поединок продолжался 1 час 17 минут. Мугуруса 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, 14 раз пробила навылет, совершила 11 невынужденных и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Винус 3 эйса, 5 двойных, 17 виннерсов, 25 неточностей и 3 упущенных брейк-пойнта.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Гарбинье Мугуруса — Винус Уильямс, подготовленные специальными фотокорреспондентами.