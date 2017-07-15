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Мугуруса: ожидала, что Винус сыграет сильнее

15 июля 2017, суббота. 21:08. Теннис

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу на Уимблдоне, в финале которого она обыграла американку Винус Уильямс со счётом 7:5, 6:0.

«Я всегда приезжаю на турниры „Большого шлема“ очень мотивированной. Два года назад я уступила здесь в финале и очень хотела отыграться за то поражение. Приехав сюда, я настраивала себя на то, что готова сделать это. По ходу турнира, от матча к матчу, я чувствовала себя всё лучше и лучше.

Здорово, что Кончита в моей команде. У нас отличные отношения. Мы уже обсудили схожесть ситуаций её победы в финале с Навратиловой и моей победы в финале с Винус.

Честно говоря, я ожидала, что Винус сыграет сильнее. Я видела её матчи на этом турнире, и она была очень хороша. Думала, что она заставит меня как следует помучиться на корте. Зато я была настроена на серьёзную борьбу и не нервничала даже на её двойном сетболе. Я подумала: „У меня в соперницах Винус, это нормально“. Я знала, что если буду играть так, как на протяжении последних двух недель, то у меня будут шансы. И я не нервничала — даже если бы я проиграла первый сет, впереди были бы ещё два.

Легко ли быть чемпионкой турнира „Большого шлема“? Нет. Побеждать там здорово, но возвращаться, зная, что тебе нужно защищать титул, тяжело. Однако это приятная проблема. Я рада, что смогла снова победить на „Шлеме“. Это добавит мне уверенности в своих силах», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Винус Уильямс Гарбинье Мугуруса
Новости. Теннис
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