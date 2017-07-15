В. Уильямс: мне хочется добираться до финалов на всех турнирах «Большого шлема»

Американка Винус Уильямс подвела итоги Уимблдона, в финале которого проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 0:6.



«Каждый турнир отличается от остальных. Безусловно, Уимблдон — особенный турнир. Я приложила очень много усилий, чтобы добраться здесь до финала. Мне хочется добираться до этой стадии на всех турнирах „Большого шлема“.



Гарбинье сегодня сыграла великолепно. Отдаю ей должное — она просто была сильнее. А я провела отличные две недели и жду других соревнований этим летом», — приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.