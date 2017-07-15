Мужской парный финал Уимблдона ненадолго прерван из-за темноты при счёте 11:11

Мужской парный финал Уимблдона, в котором поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (4) играют с австрийцем Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем (16), прерван из-за темноты при счёте 5:7, 7:5, 7:6 (7:2), 3:6, 11:11. Пауза связана с необходимостью закрыть крышу — только тогда можно полностью включить освещение.

В 12-м гейме в решающей партии Марах и Павич отыграли двойной матчбол, а Кубот и Мело взяли подачу при 8:8 с тройного брейк-пойнта. В других геймах пятого сета брейк-пойнтов пока не было.



Мело, который в понедельник станет первой ракеткой мира, и Кубот по пути к финалу выиграли три пятисетовых матча. Марах и Павич одержали одну победу в пяти партиях — в полуфинале со счётом 17:15 в решающем сете.

Закрытие крыши означает, что если женский парный финал с участием россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой не будет перенесён на воскресенье, то он также полностью пройдёт под крышей.