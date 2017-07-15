Кубот и Мело выиграли финал Уимблдона со счётом 13:11 в пятой партии

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (4) стали чемпионами Уимблдона, обыграв австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича (16) со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:2), 3:6, 13:11.



Матч продолжался 4 часа 39 минут. Чемпионы 17 раз подали навылет, допустили 7 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Мараха и Павича 16 эйсов, 5 двойных и те же 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



В понедельник, 17 июля, Мело вернётся на первую строчку рейтинг-листа, а Кубот впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира. Павич будет 18-м в мире, Марах — 20-м.