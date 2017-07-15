Хачанов может встретиться с Гулбисом, Кузнецов сыграет со Штруффом в Бостаде

На турнире серии «ATP 250» в Бостаде (Швеция) посев возглавил испанец Пабло Карреньо-Буста. В стартовом матче он сыграет либо с россиянином Андреем Кузнецовым, либо с немцем Ян-Леннардом Штруффом.



Карен Хачанов, получивший пятый номер посева, в последний момент переместился в сетке на позицию четвёртой ракетки турнира, француза Ришара Гаске, который снялся из-за травмы спины. Благодаря этому Хачанов начнёт играть не с первого, а со второго раунда, и встретится либо с латвийцем Эрнестом Гулбисом, либо с кем-то из квалификации. Место Хачанова в сетке занял аргентинец Орасио Себальос, который сыграет с грузином Николозом Басилашвили.



Сетка турнира в Бостаде.