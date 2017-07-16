Веснина и Макарова стали чемпионками Уимблдона, не проиграв в финале ни гейма

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) впервые в карьере стали чемпионками Уимблдона. В финале они разгромили представляющую Китайский Тайбэй Хаочин Чань и румынку Монику Никулеску (9) со счётом 6:0, 6:0.

Матч продлился всего 54 минуты. Веснина и Макарова реализовали 6 брейк-пойнтов из 14 и отыграли оба брейк-пойнта соперниц. Ни у одной из пар не было ни эйсов, ни двойных ошибок.

Ранее Веснина и Макарова побеждали на двух турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — 2013 и US Open — 2014. Также они являются олимпийскими чемпионками 2016 года и чемпионками Итогового турнира — 2016.



В парном рейтинг-листе Веснина и Макарова поднимутся на третье место, опередив швейцарку Мартину Хингис и уступая травмировавшей колено американке Бетани Маттек-Сэндс и её напарнице, чешке Люси Шафаржовой. В чемпионской гонке россиянки станут вторыми, отставая от Хингис и её партнёрши, Юнжань Чань, на 260 очков.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этого финала

Онлайн-трансляция матча Чань/Никулеску — Макарова/Веснина на Уимблдоне.