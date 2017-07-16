Веснина и Макарова — вторая пара в истории Уимблдона, выигравшая финал под ноль

Елена Веснина и Екатерина Макарова стали лишь второй парой за всю историю Уимблдона, одержавшей победу в финальном матче женского парного разряда со счётом 6:0, 6:0. Напомним, что они не отдали ни гейма представляющей Китайский Тайбэй Хаочин Чань и румынке Монику Никулеску.



Предыдущий финал Уимблдона в женской паре, завершившийся под ноль, состоялся в 1953 году. Тогда американки Ширли Фрай и Дорис Харт разгромили своих соотечественниц, Морин Коннолли и Джулию Сэмпсон. Интересно, что проигравшая Коннолли в том году стала первой теннисисткой, собравшей «Большой шлем» в одиночном разряде. Харт через год, после US Open — 1954, стала первой, кто выиграл все турниры «Большого шлема» во всех трёх разрядах. Позже то же самое удалось сделать австралийке Маргарет Корт и американке Мартине Навратиловой.