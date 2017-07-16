Видеообзор финала Уимблдона между Мугурусой и В. Уильямс

Испанка Гарбинье Мугуруса (14) стала чемпионкой Уимблдона, победив в финальном матче американку Винус Уильямс (10) со счётом 7:5, 6:0.

В десятом гейме первой партии американка не реализовала двойной сетбол на подаче соперницы, после чего Мугуруса выиграла девять геймов подряд.

Теперь в активе испанки есть два трофея на турнирах «Большого шлема» — чуть больше года назад она выиграла «Ролан Гаррос», победив в финале младшую сестру Винус — Серену.

Посмотреть видеообзор полуфинала между Мугурусой и Уильямс вы можете на «Чемпионате».