Макарова: в финале Уимблдона нам с Весниной помог опыт

Россиянка Екатерина Макарова, победившая вместе с Еленой Весниной Чжан Хаочин из Тайваня и румынку Монику Никулеску со счётом 6:0, 6:0 в финале Уимблдона, поделилась эмоциями от достигнутого успеха.

«Нашу победу можно назвать комфортной, но по ходу турнира мы провели несколько очень тяжёлых матчей с сильными соперницами, которые могли сложиться и по-другому. Когда мы выиграли, я сказала Лене, что счёт совсем не отражает игру. Финал получился трудным, со множеством равных геймов. У них были шансы, но мы были настроены не отдавать ничего своего.

Мы понимали, что они выиграли здесь пять матчей и дошли до финала. Это нельзя сделать без отличной игры. Мы воспользовались своим опытом и тем, что справились с волнением. Нам было понятно, что нельзя давать им шанса почувствовать возможность успеха», — приводит слова Макаровой официальный сайт WТА.