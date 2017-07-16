Мугуруса: после финала 2015 года Серена сказала, что я ещё выиграю Уимблдон

Испанка Гарбинье Мугуруса, переигравшая в финале Уимблдона американку Винус Уильямс со счётом 7:5, 6:0, рассказала о сбывшемся предсказании младшей сестры своей соперницы по решающему матчу Серены Уильямс.

«После финала Уимблдона 2015 года Серена сказала, что я ещё обязательно выиграю эти соревнования. Тогда я была разочарована неудачей и, честно говоря, не думала, что это произойдёт. Но теперь ясно, что её предсказание сбылось, и я очень рада этому», — приводит слова Мугурусы официальный сайт турнира.