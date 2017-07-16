Швейцарец Роджер Федерер (3) в финале Уимблдона сыграет с хорватом Марином Чиличем (7). Поединок начнётся в 16:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 35-летний уроженец Базеля — 6-1.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона Федерер — Чилич

В активе Федерера 18 побед на турнирах серии «Большого шлема», включая семь трофеев на Уимблдоне, а Чилич на данный момент завоевал один титул на Grand Slam, выиграв US Open 2014.