Розуолл: у молодых австралийских игроков нет преемственности и дисциплины

Восьмикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» австралиец Кен Розуолл раскритиковал текущих лидеров австралийского тенниса Ника Кирьоса и Бернарда Томича за неправильное, на его взгляд, отношение к спорту.

«У молодых игроков отсутствует преемственность. Игроки моего поколения происходили из семей, играющих в теннис, и мы с детства знали, как следует себя вести. Плюс сейчас теннисисты зарабатывают много денег и считают, что дисциплина им не нужна. У них просто нет необходимости вести себя правильно», — приводит слова Розуолла Reuters.