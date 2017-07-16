Тарпищев: Веснина и Макарова — сильнейшая пара одной национальности в мире

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от успеха российских теннисисток Екатерины Макаровой и Елены Весниной на Уимблдоне. В финале они разгромили представляющую Китайский Тайбэй Хаочин Чань и румынку Монику Никулеску со счётом 6:0, 6:0.



«По игре Екатерина Макарова и Елена Веснина были сильнее, они превосходили соперниц в скорости. Их оппонентки очень мягко подавали, играли хуже. Наши теннисистки имели преимущество, они сразу взяли несколько чужих подач, а свои не проиграли. Веснина и Макарова сыграли как сильнейшая национальная пара.

Соперники играют смешанными парами, а не со своими партнёрами. Нет сильных пар одной национальности, которые могли бы противостоять нашим. На Олимпийских играх каждая пара представляет свою страну. И там российские теннисистки выиграли. На сегодня Макарова и Веснина – сильнейшая национальная пара в мире по стабильности, опыту и мастерству. Поздравляем их от всей души», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.