Селиваненко: Веснина и Макарова поймали такой кураж, что могли обыграть любого

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от победы россиянок Екатерины Макаровой и Елены Весниной над Хаочин Чань из Тайваня и румынкой Моникой Никулеску со счётом 6:0, 6:0 в финале Уимблдона.

«Вчера девочки поймали такой кураж, что могли бы обыграть кого угодно. Такие матчи случаются – всё сложилось в одно целое. Лена и Катя показали лучшую игру. В этом году победа на Уимблдоне приятна тем, что мы прервали относительно затяжную неудачную серию наших выступлений на турнире.

Девочки сыграли на одном дыхании, не дав соперницам ни одного шанса. Настолько слаженно действовали Веснина и Макарова, что это наверняка одна из лучших игр, которые вообще когда-либо показывали пары», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.